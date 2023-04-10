Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик. По его словам, такая утечка информации имеет сразу две цели.

Смотрите также Расследование "ливня" показывает России серьезность намерений США: оперативный свод от Свитана

Для чего было все организовано

Андрей Пионтковский объяснил, что за этим делом все же стоит не конгрессмен.

Цель первая и основная – породить взаимное недоверие между украинскими и американскими военными накануне решающей операции и тем самым сорвав ее,

– заметил он.

К тому же, NYT в первой статье указывал Киев как главного виновника.

"Какой Киев? Если сейчас сотни этих документов и большая часть Украины никакого отношения не имеет и никогда не могли оказаться у украинских военных или власти", – подчеркнул оппозиционер.

По его словам, также стремились таким "сливом" информации ухудшить отношения между самими военнослужащими.

Андрей Пионтковский рассказал, почему был организован "слив" информации о контрнаступлении: смотрите видео

Нашкодили ли такие действия ВСУ

Пионтковский рассказал, что вторая цель – разоблачение американской военной деятельности.

По его мнению, вопросы возникли у известной разведывательной группы – США, Великобритания и Новая Зеландия.

"Они обмениваются эксклюзивной сверхсекретной информацией, но видно, что часть информации уплыла от Пентагона", - подчеркнул он.

Оппозиционер убежден, что сверхсекретной информации о направлении контрнаступления ВСУ там нет ничего.

Там очень много интересной информации, но ничего такого, что могло бы помешать успеху операции, совершенно нет, скорее наоборот,

– объяснил он.

Пионтковский сообщил, что есть много интересной информации, поразившей российских военных, разведывательное сообщество и общество в целом.

"Слив" по контрнаступлению ВСУ: главное