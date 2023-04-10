Об этом в ежедневном обзоре оперативной обстановки для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, российское ИПСО имело одну задачу, но достигло противоположного эффекта.

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Российское ИПСО подали как "слив" информации

Свитан считает, что "слив" является информационно-психологической спецоперацией. Там заметны правки в сторону россиян, то есть подретушированные данные по количеству погибших оккупантов и потерям Украины. К тому же в Bellingcat подтвердили определенную корректировку данных.

Поэтому это однозначно ИПСО,

– уверен полковник запаса.

Он предполагает, что базовые данные могли быть взяты из определенных средств подготовки к закрытым брифингам конгрессменов, некоторых моментов, связанных с докладами. То есть все это собрано, скомпилировано и представлено как "слив" информации.

Это означает, что основная задача данного ИПСО – вбить клин между участниками коалиции,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, это сделано, чтобы хотя бы попытаться рассорить, бросить тень недоверия в общей коалиции против российских оккупантов. Это главная тема.

Он отметил, что определенные позиции, кое-где представленные без ретуши, можно брать по крайней мере для анализа. Судя по имеющимся данным, видно, что нас очень серьезно готовят к наступательным действиям. С этой стороны можно определить положительный эффект, поэтому российская ИПСО достигла противоположного эффекта.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Почему Вашингтон начал расследовать "слив"

Полковник запаса ВСУ объяснил, что Вашингтон в любом случае, если есть "выход" такого рода информации, даже если задним числом должен начать расследование и официально об этом заявить.

Опять же, в противоположность российскому ИПСО, такое действие свидетельствует о серьезности намерений самого Вашингтона разобраться,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, если действительно была хоть какая-то утечка подобной информации, то Вашингтон должен разобраться и перекрыть лазейки. Кроме того, это показывает противнику серьезность намерений наших союзников. Потому это тоже положительный эффект для нас.

Важно! Украинская разведка сообщила, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подделкой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что в последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе.

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