Про це у щоденному огляді оперативної обстановки для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. За його словами, російське ІПСО мало одне завдання, але досягло протилежного ефекту.

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Російське ІПСО подали як "злив" інформації

Світан вважає, що "злив" є інформаційно-психологічною спецоперацією. Там помітні виправлення в бік росіян, тобто підретушовані дані щодо кількості загиблих окупантів та втрат України. До того ж у Bellingcat підтвердили певне коригування даних.

Тому це однозначно ІПСО,

– певен полковник запасу.

Він припускає, що базові дані могли бути взяті з певних засобів підготовки до закритих брифінгів конгресменів, деяких моментів, пов'язаних із доповідями. Тобто все це зібрано, скомпільовано й подано як "злив" інформації.

Це означає, що основне завдання цього ІПСО – вбити клин між учасниками коаліції,

– наголосив Світан.

За його словами, це зроблено, щоб принаймні спробувати розсварити, кинути тінь недовіри у загальній коаліції проти російських окупантів. Це основна тема.

Він зауважив, що певні позиції, які подекуди подані без ретуші, можна брати принаймні для аналізу. Судячи із наявних даних, видно, що нас дуже серйозно готують до наступальних дій. З цього боку можна визначити позитивний ефект, тому російське ІПСО досягло протилежного ефекту.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Чому Вашингтон почав розслідувати "злив"

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що Вашингтон у будь-якому випадку, якщо є "вихід" такого роду інформації, навіть якщо заднім числом, повинен розпочати розслідування та офіційно про це заявити.

Знову ж таки на противагу російському ІПСО така дія свідчить про серйозність намірів самого Вашингтона розібратися,

– наголосив Світан.

За його словами, якщо справді був хоч якийсь витік подібної інформації, то Вашингтон має розібратися і перекрити лазівки. З іншого боку, це показує противнику серйозність намірів наших союзників. Тому це теж позитивний ефект для нас.

Важливо! Українська розвідка повідомила, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі.

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