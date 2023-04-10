Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист та опозиційний політик. За його словами, такий витік інформації має одразу дві цілі.
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Для чого було все організовано
Андрій Піонтковський пояснив, що за цією справою все ж стоїть не конгресмен.
Ціль перша й основна – породити взаємну недовіру між українськими та американськими військовими напередодні вирішальної операції і цим самим зірвавши її,
– зауважив він.
До того ж NYT у першій статті вказував Київ як головного винуватця.
"Який Київ? Якщо зараз сотні цих документів і більша частина до України ніякого стосунку не має і ніколи не могли виявитися в українських військових або влади", – наголосив опозиціонер.
За його словами, також прагнули таким "зливом" інформації погіршити взаємини між самим військовослужбовцями.
Андрій Піонтковський розповів, чому був організований "злив" інформації про контрнаступ: дивіться відео
Чи нашкодили такі дії ЗСУ
Піонтковський розповів, що друга мета – це викриття американської військової діяльності.
На його думку, питання виникли у відомої розвідувальної групи – США, Великобританія і Нова Зеландія.
"Вони обмінюються ексклюзивною надсекретною інформацією, але видно, що частина інформації виплила від Пентагону", – наголосив він.
Опозиціонер переконаний, що надсекретної інформації про напрям контрнаступу ЗСУ там немає нічого.
Там дуже багато цікавої інформації, але нічого такого, що могло б завадити успіху операції, абсолютно ні, скоріше навпаки,
– пояснив він.
Піонтковський повідомив, що є багато цікавої інформації, яка вразила російських військових, розвідувальну спільноту і суспільство в цілому.
"Злив" щодо контрнаступу ЗСУ: головне
- 7 квітня у соцмережах з'явилися засекречені військові документи. У них викладені плани США і НАТО щодо розбудови армії України напередодні анонсованого контрнаступу.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що у такий спосіб Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ.
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що ворог наразі робить усе, аби дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, а й – держав-членів НАТО.
- Як зазначили аналітики CNN з посиланням на офіційних осіб, ймовірний "витік" уже змусив Пентагон обмежити доступ до потоків певних даних, що були доступними сотням людей в уряді. З огляду на це Україні довелось навіть змінити свої плани у війні проти Росії.