Кремль пошел в последний информационный "штурм", – экс-глава МИД Украины

В адрес Украины направлен ряд обвинений со стороны некоторых европейских политиков. В частности, премьер-министр Словакии Фицо заявил о якобы причастности Украины к "массированной кибератаке", а Зеленского назвал "врагом Словакии". Румынский политик Джорджеску заговорил о неизбежности раздела украинских территорий.

Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что подобные высказывания украинцы должны воспринимать как одну из последних политико-информационных атак, ведь дальше, по его словам, ситуация будет развиваться в очень неприятном для Путина, которому подыгрывает ряд политиков ЕС, направлении.

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2 варианта для Кремля от Трампа

Сейчас, по словам Огрызко, активируются все "консервы", которые были заложены в каждой из европейских стран. Поэтому и звучат бессмысленные обвинения и призывы.

Кремль пошел в последний информационный "штурм" перед тем, как ему Трамп озвучит 2 варианта: легкий (когда они согласятся); печальный (когда не согласятся),

– озвучил Огрызко.

Сейчас, чтобы максимально повлиять на пункты, которые очертит перед Россией президент США для достижения завершения войны, будут звучать совершенно дикие заявления. Огрызко предположил, что, возможно, даже действия в демократических странах.

"Сейчас в Германии мы должны ожидать неприятные события перед выборами, чтобы поднять одну часть страны против другой. Таким образом влиять на будущие переговоры о создании коалиции. Это логическая КГБистская практика вмешательства в дела других стран, чтобы рассорить, поднять на поверхность политические силы, которые им выгодны", - пояснил Огрызко.

Напомним, на днях бывший посол США в Украине Джон Гербс высказал мнение, что если команда Трампа увидит, что Путин не хочет подписывать мирное соглашение, то может перейти к решительным действиям. В частности, понять необходимость предоставить больше военной помощи Украине для того, чтобы ВСУ могли победить Россию на поле боя.

В России тем временем относительно переговоров делают абсолютно противоположные заявления. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Кремль специально затягивает время, ведь Путин надеется получить лучшие стартовые условия, прежде чем сесть за стол переговоров. Политолог считает, что чем быстрее ситуация в экономике России будет ухудшаться, тем быстрее Россия согласится на переговоры.