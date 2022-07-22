"Патриотические патриоты" забросили в сеть "зраду", которая угрожает жизни украинских солдат

В сети активно разгоняют абсурдный текст о том, что Минобороны якобы половину "Джавелинов" поломало, а вторую заныкало на складах и распродало.

Басни для любителей "всепропальства"

но тут приехали сами американцы и разоблачили преступление. В результате чего поломанные "Джавелины" отдали на фронт нашим парням. "Зрада" и позор.

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Факты против манипуляций

Разгон идет от "патриотических патриотов", участвуют живые люди, масштабируют политико-патриотические ботсетки. Чуть ранее была подобная чушь по поводу NLAW. Фактов – ноль, зато много эмоций. Все по учебнику.

Вопрос – зачем? Начнем с того, что Минобороны не хранит ничего на складах за неимением складов. Ибо все купленное / полученное оружие сразу передается на склады ВСУ. И распределяется командованием. "Патриотические патриоты" хотят подставить командование? Дважды "зачем".

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Во-вторых, засевая эту ложь, застрельщики кампании Минобороны не испугают, зато активно поработают на российскую операцию по блокировке поставок оружия.

Это не преувеличение. Трижды "зачем". Чтобы потом голосить о нехватке? Вы же этими "патриотическими" вбросами убиваете наших солдат.

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