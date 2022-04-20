Информационный фронт войны: как не проглотить крючок врага

Человечество всегда вело войны не только на поле битвы, но и на информационном фронте. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Информационное поле боя

Ранее стороны конфликта были ограничены в средствах распространения информации. Но все же активно использовали имеющиеся из них – воевали с помощью слухов, сообщений от провидцев, выступлений лидеров, письменных сообщений и так далее. Иногда удачная атака на информационном фронте влияла на исход сражения.

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В наше время, когда у населения есть постоянный доступ к разным источникам информации, информационный фронт играет огромную роль. Поэтому на фейки, пропаганду и искажение информации выделяется огромное количество ресурсов. И все ради того, чтобы посеять панику, уныние, заставить сомневаться и принимать неправильные решения, взорвать внутреннее единство и в конечном итоге победить врага.

В условиях войны очень сложно контролировать свои эмоции, получая такой объем разнообразной информации. Многие из-за эмоциональной усталости могут, сами того не осознавая, распространять недостоверную или искаженную информацию.

В мирное время для распространения фейков нанимают армии ботов. Во время войны, получив "важное" сообщение, большинство пытается немедленно поделиться им, предупредить других об опасности, и так человек неявно становится вовлеченным в информационную войну на стороне противника.



Эмоции и холодный разум – несовместимые вещи. Поэтому такие эмоционально окрашенные вбросы информации исследователи называют постправдой. В 2016 году Оксфордский словарь предоставил этому термину статус "слово года".



Есть несколько относительно простых способов, которые помогут не попасть под влияние постправды, отделить правду от лжи и не поддаться эмоциям.

Достоверный первоисточник

У любой новости есть первоисточник. Если речь идет о твите, следует зайти в твиттер и проверить, действительно ли слова принадлежат этому человеку.

Все, что связано с личным мнением и позицией, остается для авторских колонок и личных блогов. Новости должны быть информативными, излагать только факты из проверенных источников с их указанием.

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Несколько подтверждений одного факта

Информацию следует черпать из нескольких авторитетных и надежных источников. В идеале – иметь подтверждение из ряда независимых медиа. Также не лишним будет проверить источник на объективность – является ли пресса, которую вы читаете, свободной, одинаково ли критикует (если есть за что) разные политические силы и публичных людей, пытается ли подтвердить информацию комментарием непосредственно от человека, которого касается информация, не публиковала ли раньше фейки.

Эмоции под контролем

Факты должны быть четкими и измеряемыми. Фейки апеллируют к эмоциям, а не к уму. Чем больше эмоций вкладывается в новость, тем больше вероятности, что факты недостоверные или искаженные.

Не читайте только заголовки

Эмоциональные сообщения – это манипуляционные вещи. Поэтому, если информация вызвала у вас слишком бурные эмоции (положительные или отрицательные), следует задуматься, не сделано ли это намеренно. Возможно, использование триггерных слов или призывов должно спровоцировать именно такую реакцию? Новости должны быть беспристрастными и максимально четкими.

Уже давно известно, что люди привыкли читать только заголовки. И именно ими СМИ и лидеры мнений пытаются привлечь внимание читателей, вкладывая в эту часть сообщения вырванные из контекста фразы и эмоциональные факты.

Прочтите в полном объеме новость, заголовок которой вас эмоционально взбудоражил. В большинстве случаев она окажется не такой уж сенсационной.

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Будьте открыты для других мнений

Часто человек может попасть в когнитивный самообман, когда совпадающая с его собственной мысль будет выглядеть более правдивой. Из-за такой предвзятости человек может сам себя загонять в информационную ловушку.

Вместо вывода

Поэтому каждому следует переосмыслить собственный подход к распространению информации, помнить, что информационный фронт не виртуальный и влияет на ход событий в реальной жизни. Во время войны следует пытаться контролировать свои эмоции, дважды проверять информацию перед тем, как ее распространять, подумать, не может ли эта информация помочь врагу, чтобы не оказаться на его стороне.

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