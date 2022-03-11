Инфраструктура аэропорта практически разрушена, – мэр Франковска о ракетных обстрелах оккупантов
11 марта 2022 , 22:06Читати новину українською
Источник:versii.if
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Ивано-Франковске. К сожалению, последствия попадания снарядов довольно тяжелые.
Сегодня утром российские оккупанты совершили ракетный обстрел аэропорта в Ивано-Франковске. Это было уже второе попадание в этот объект.
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Последствия обстрелов
Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, врагу удалось нанести значительный ущерб.
Инфраструктура аэропорта практически разрушена,
– сообщил он.
Из-за обстрелов оккупантов он попросил жителей, которые живут возле аэропорта, переехать в более безопасное место.
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