Вряд ли сейчас можем себе позволить, – Игнат о строительстве инфраструктуры для F-16

В условиях интенсивных боевых действий Украина вряд ли сможет сейчас себе позволить строительство новой инфраструктуры для западных самолетов. Однако, продолжается подготовка и адаптация к F-16.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил. Юрий Игнат отметил, что западные самолеты смогут работать в Украине, как и несколько лет назад, передает 24 Канал.

Кстати Украинские летчики уже отрабатывают на F-16 удары по воздушным и наземным целям, – Игнат

Адаптация инфраструктуры продолжается

Важно понимать, что подготовка, строительство и адаптация – это разные вещи.

Строить с нуля инфраструктуру вроде такой, как есть в ведущих западных странах, мы сейчас, вряд ли сможем себе позволить. Потому что идут интенсивные боевые действия. Враг банально не даст сделать какое-то глобальное строительство. Обстрелы аэродромов идут постоянно, баллистическими ракетами, в частности,

– объяснил Игнат.

Сейчас проводится подготовка наших аэродромов, оперативных аэродромов к приему F-16. Речнив объяснил, в чем именно заключается адаптация.

Это минимальная подготовка взлетно-посадочных полос, чтобы западные самолеты, такие как F-16 не имели преград для взлетов и посадок с наших оперативных аэродромов. У нас много оперативных аэродромов, но будут определены те, из которых будут работать именно F-16. Так же подготовка мест стоянок этих самолетов,

– отметил спикер.

Заметил, это все должно происходить, как и сейчас происходит с советскими самолеты, что есть на вооружении ВСУ. В частности, путем рассредоточения, маскировки и тому подобное. Кроме того, есть другие "тонкие нюансы". Речь идет об управлении западными самолетами, средствах связи и тому подобное.

"В этом и заключается адаптация, чтобы мы могли те самолеты с наших аэродромов применять", – подытожил Игнат.

Кстати, F-15 и F-16 в 2012-м и 2018 годах соответственно уже работали с украинских аэродромов, взлетно-посадочных полос, действующих, покрытых плитами железо-бетонными. Поэтому никаких вопросов, смогут или не смогут взлетать с наших аэродромов, быть не должно.

Будут работать, так же как уже работали несколько лет назад, в частности, в 2012 году,

– подчеркнул представитель командования Воздушных сил.

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