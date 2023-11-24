Премьер Литвы Ингрида Шимоните прибыла в Киев

Украину с визитами солидарности посещают представители стран-союзниц. В частности, 24 ноября в Киев прибыла премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Во время своей остановки в украинской столице она отдала дань уважения павшим бойцам Украины. Она отметила, что они пожертвовали жизнью, защищая права нации на существование и жизнь в свободе.

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Украине нужно помочь

Премьер Литвы подчеркнула, что павшие украинские воины также отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас.

Единственный способ достичь крепкого и справедливого мира – помочь Украине победить как можно быстрее, восстановить свою полную территориальную целостность, служить международной справедливости и отстроиться сильнее,

– отметила она.



Ингрида Шимоните прибыла в Киев / Фото из соцсети Х

Литва является одной из стран-союзниц, которые с первых дней полномасштабного вторжения России помогают нашему государству противостоять врагу. В частности, министр иностранных дел Литвы заявил, что Путин пытается выиграть войну в Украине. Чиновник призвал государства-члены Евросоюза добиться единого Дня Победы, который состоится в Киеве, а праздновать будут – все украинцы. Для этого европейские лидеры должны продолжать предоставление оружия Украине.

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