Піл час своєї зупинки в українській столиці вона віддала шану полеглим бійцям України. Вона зазначила, що вони пожертвували життям захищаючи права нації на існування та життя у свободі.

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Україні потрібна допомогти

Прем'єрка Литви наголосила, що полеглі українські воїни також віддали своє життя, щоб захистити всіх нас.

Єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру – допомогти Україні перемогти якнайшвидше, відновити свою повну територіальну цілісність, служити міжнародній справедливості та відбудуватися сильнішою,

– зазначила вона.



Інгріда Шимоніте прибула до Києва / Фото із соцмережі Х

Литва є однією із країн-союзниць, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагають нашій державі простистояти ворогу. Зокрема, міністр закордонних справ Литви заявив, що Путін намагається виграти війну в Україні. Посадовець закликав держави-члени Євросоюзу домогтися єдиного Дня Перемоги, який відбудеться в Києві, а святкуватимуть – всі українці. Для цього європейські лідери мають продовжувати надання зброї Україні.

Очільник Пентагону відвідав Київ