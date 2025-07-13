Вместо людей – техника: чем уникальна инициатива "Линия дронов"

В начале марта этого года в Украине запустили проект "Линия дронов". Его цель - уменьшить количество личного состава и автоматизировать некоторые процессы, чтобы их делали не люди, а роботы.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что таким образом по линии фронта удастся создать серую зону, которую будут контролировать украинские силы. Развитие новых технологий для войны может также привлечь внимание западных партнеров.

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Чем уникальна инициатива "Линия дронов"?

Авиационный эксперт отметил, что НРК (наземный роботизированный комплекс) – это логистическое средство. Он может эвакуировать раненого или обеспечить определенный участок фронта провизией или оружием. Однако он самостоятельно работать не может – его нужно сопровождать FPV-дронами.

Уже есть прежде перспективное применение. Оно точечное, если мы говорим о НРК, разведывательные или ударные дроны. Однако нужно создавать технологическую линию, когда вместо личного состава привлекаем роботизированную технику и создаем контролируемую серую зону,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Украина уже разрабатывает дроны-перехватчики, которые могут уничтожать вражескую цель, а некоторые дроны на линии фронта уже самостоятельно брали россиян в плен. Храпчинский подчеркнул, что именно за технологичностью стоит будущая война и спасение для Украины.

В то же время россияне могут масштабировать производство дронов, в частности "Шахедов", но только по готовым образцам, или модернизировать уже готовое оружие. Это свидетельствует о том, что Россия не имеет фундаментальных знаний, чтобы создать что-то новое.

"Нам нужно быть технологически впереди. Это возможно, если мы сформируем качественную инженерную ставку с аналитическим департаментом, который проанализирует любое вооружение и наше, и врага. Тогда мы дадим четкую задачу нашим производителям", – сказал авиационный эксперт.

Он добавил, что такой подход к развитию рынка украинского оборонно-промышленного комплекса позволит западным партнерам увидеть у нас то, что они хотели – унификацию и стандартизацию.

К слову, "Линия дронов" обеспечит создание "killzone" на 10 – 15 километров, что делает продвижение врага невозможным без потерь. Проект уже получил дополнительные 4,6 миллиарда гривен финансирования от Минобороны, которые будут направлены непосредственно на подразделения.

По словам министра обороны Рустема Умерова, первый этап проекта охватывает пять элитных полков и бригад. Так, пехота и БпЛА объединяются в "единую ударную систему".