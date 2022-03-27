Инициатива бешеных, – Пионтковский о возможном "референдуме" на Донбассе

Один из главарей боевиков заявил, что на территории временно оккупированной Луганской области проведут "референдум" о вхождении в состав России. Такой шаг можно назвать "инициативой бешеных".

Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, все это свидетельствует о нарастании внутренних разногласий в Кремле, поэтому там предлагают разные варианты.

Это инициатива так называемых "бешеных" о том, чтобы срочно принять их в состав России и якобы закрепить результаты.

– отметил Пионтковский.

Следует отметить, что в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление о "референдуме". Спикер Олег Николенко подчеркнул, что его проведение юридически ничтожно и не будет иметь никаких правовых последствий.

В то же время главарь незаконного формирования на оккупированной Луганщине Леонид Пасечник уже успел забрать назад свои слова о подготовке "референдума". Мол, если удастся "освободиться" от украинцев, попросится в состав России, а пока не планирует "референдума".

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