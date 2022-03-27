Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, усе це свідчить про наростання внутрішніх розбіжностей у Кремлі, тому там пропонують різні варіанти.

Це ініціатива так званих "скажених" про те, щоб терміново прийняти їх до складу Росії й нібито закріпити результати,

– зазначив Піонтковський.

Варто зауважити, що в Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву про "референдум". Речник Олег Ніколенко наголосив, що його проведення є юридично нікчемним та не матиме жодних правових наслідків.

Водночас ватажок незаконного формування на окупованій Луганщині Леонід Пасічник уже встиг забрати назад свої слова про підготовку "референдуму". Мовляв, коли вдасться "звільнитися" від українців, то попроситься до складу Росії, а поки що не планує "референдуму".

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