Про це розповів головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. За його словами, навіть сепаратистські ЗМІ вже спростували підготовку до цього "референдуму".

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"Якби це був реальний та актуальний план, то я впевнений, що з аналогічною заявою виступив би й Пушилін. Оскільки такої заяви не було, то це, думаю, просто фальстарт. Однак я цілком припускаю, що такі наміри є, але вони не пов'язані саме з сьогоднішнім днем", – зазначив журналіст.

Чому заява про "референдум" – фальстарт

За словами Гармаша, по-перше, це суперечить переговорній стратегії Москви, яка вимагає від України визнання тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

По-друге, для того, що провести референдум у так званих "республіках", треба повністю контролювати усю їхню територію, чого, звісно, немає.

Думаю він (один з ватажків бойовиків – 24 канал) просто це десь почув, але не зрозумів, коли треба озвучувати й коли таке взагалі можливо, тому "ляпнув",

– додав Гармаш.

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