Агент КГБ, которая должна была проникнуть в ГУР: что известно о белорусской журналистке Инне Кардаш
- СБУ задержала белорусскую журналистку Инну Кардаш по подозрению в шпионаже на КГБ с 2015 года.
- Кардаш работала в Украине на телеканале "112" и агентстве "Интерфакс", выполняя задания по сбору информации для КГБ.
СБУ и ГУР во время совместной операции задержали белорусскую журналистку по подозрению в шпионаже. Она пыталась проникнуть в одно из подразделений украинской военной разведки
Белорусское издание "Наша Нива" выяснило, что задержанная женщина – Инна Кардаш. Об аресте журналистки сообщила СБУ 27 января в своем телеграмм-канале.
Что известно о задержанной журналистке Инне Кардаш?
По данным правоохранителей, женщина работала на белорусское КГБ с 2015 года. В 2020 году ее отправили для агентурной работы на территорию Украины. Известно, что от КГБ она получила задание собирать информацию о белорусах и россиянах, которые воюют против России на стороне Украины.
Как отмечает издание "Наша Нива", в Украине Кардаш работала на ныне подсанкционном телеканале "112", а затем устроилась на работу в информационное агентство "Интерфакс".
Кардаш работала в компаниях United Company и Maxbet в 2012-2015 годах. С 2015 по 2018 год базы данных FSAN были пустыми, а в 2018-2019 годах она сотрудничала с Tutbaymedia,
– отметили в издании.
Еще одной задачей шпионки было установление связи с работниками посольства КНР и сбор информации о деятельности китайских дипломатов в Украине.
