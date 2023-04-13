Молитвы за ВСУ и убийства украинцев: у пропагандистов появился новый "герой"

Так называемый инок Киприан (Валерий Бурков) – это новая звезда российской пропаганды. Он должен превратить россиян в православных джихадистов, радостно бегущих на фронт истреблять натовских содомитов. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Монах в орденах СССР

Этот кадр был приглашен на интервью российскими пропагандистами. Взглянув на него в студии сразу возникает вопрос – почему церковник увешан орденами? Еще больший вопрос – почему церковнослужитель увешан орденами Советского Союза, занимавшегося истреблением церкви?

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Здесь нужно подробнее остановиться на биографии этого так называемого "духовного лица". Во время своей бурной молодости этот персонаж был участником вторжения в Афганистан. Он, как пишут сами российские пропагандисты, по своей воле рвался в центральноазиатскую страну, чтобы уничтожать местное население и прославлять Советский Союз.

Но вторжение, как вы знаете, пошло не по плану. Местное население встречало оккупантов не с цветами, а с противопехотными минами. Товарищ Бурков убедился в этом лично, ведь потерял две ноги.

Чем отличился Киприан: видео

Остается главный вопрос – как верный солдат социализма превратился в ревностного служителя церкви? Что же должно было случиться, чтобы кавалер ордена Ленина и красного знамени сменил партийную книгу на кадило? Но ничего особенного – просто приказ начальства.

Россиян вдруг заинтересовало кое-что о Боге: видео

Жизнь прекрасна и без ног

В принципе, это действительно важный вопрос. Ответ на него интересует многих людей по всему миру. Но, конечно, Киприан говорит лишь о том, что нужно российским пропагандистам: война – это хорошо. Мол, происходит очищение.

Если он предполагает, что благодаря войне Россия очистилась от почти 200 тысяч своих военных, то с ним трудно спорить. Но, к сожалению, во время войны потери несет не только агрессор, но и жертва агрессии. Причем, прежде всего – мирное население. Но "духовную особу" этот факт не смущает.

Далее РПЦшный инок убеждает российских телезрителей, что без ног жить гораздо кайфовее, чем с ними.

Смотрите видео, как инок благодарит, что потерял обе ноги:

Но даже не потеря конечностей является самым высоким благом, по мнению пропагандиста в рясе. Самый крутой опыт, как признается товарищ Бурков, – это потеря на войне родного отца.

Киприан радуется смерти отца: видео

Посягательство на Киево-Печерскую Лавру

От такого заявления была в шоке даже опытная пропагандистка. Далее они говорили о Киево-Печерской Лавре, Православной Церкви Украины и своих посягательствах на них.

Инок объясняет, зачем украинцам Лавра: видео

Для тех, кто не знает. Православная Церковь Украины – это правопреемница Киевской митрополии – то есть той церкви, с которой вообще началось православие в Руси. Она была создана еще в 988 году в составе Вселенского патриархата. Спустя 700 лет ее незаконно аннексировал Московский патриархат. В 2019 году Вселенский Патриарх признал незаконность действий Москвы, произошедших в 17 веке.

Зачем Москве вообще нужно было прибирать к рукам Киевскую митрополию?

Во-первых, уже тогда Москва начала использовать религию в качестве политического инструмента для контроля над богатыми землями, которые она пыталась захватить.

Во-вторых, подчинение себе своей исторически материнской церкви – по московитской логике должно означать, что, мол, это именно мы правопреемники Киевской Руси, а те, что там сейчас живут, – просто наши подчиненные.

Именно на такой лжи и строилась российская империя. И, конечно, именно за эту ложь империя так борется сейчас – в своей последней агонии. Потому, конечно, наглости российских пропагандистов удивляться не стоит. Это генетически заложенный имперский бред о присутствии чего-то русского во всех точках земного шара, а особенно – в киевских пещерах.

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Смотрите видео с вопросом, который очень беспокоит россиян:

Как удивила российская пропаганда

Ну, о пристрастии российских имперцев к непогрешимым телам, я думаю, лишний раз напоминать не нужно. Не могу понять только одного – почему мощи их волнуют больше, чем тела их современников, которыми до сих пор усеяны украинские поля и забирать их отсюда никто не спешит. Ох, да потому, что родственникам засохших святых не нужно выплачивать "гробовые".

Поэтому в стремлении дойти когда-то до Киева и наконец похитить мощи святых Москва готова положить столько пока еще живых россиян, сколько нужно. Об этом свидетельствует российский девятимесячный штурм районного центра Бахмута.

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С такой тактикой рано или поздно действительно можно было бы дойти до Киева. Но есть нюанс: с такой тактикой все население России закончится где-то под Полтавой.

После этого инок Киприан принялся рассказывать, что ничего плохого в тяжелых травмах и увечьях на войне нет. Впоследствии он признался, что русские монахи "физически убивают" украинцев на войне. А дальше произошло нечто удивительное для российской пропаганды.

Киприан заявил, что нужно молиться за ВСУ: видео

Вы представляете себе молитву за ВСУ в церковном храме? А инок Киприан представляет. Более того, даже призывает к этому.

Согласно российским законам, за такие высказывания товарищу Буркову светит до 15 лет тюрьмы. Но посмотрим правде в глаза: его вряд ли посадят, ведь этот бывший военный может гораздо больше пользы принести на фронте.

Церковь – это инструмент Кремля

Российская пропаганда все активнее пытается эксплуатировать веру людей, чтобы достичь своих мерзких целей или хотя бы просто выжить. На поле боя значительных успехов оккупанты не показывали уже 10 месяцев. Политически пошатнуть ни украинское руководство, ни коллективный Запад у Москвы также не выходит. Так что они решили прикрыться Богом.

Исторически РПЦ всегда была неразрывно связана с государственной политической властью. До переворотов 1917 года патриарх был вторым по влиянию человеком государства – а иногда первым. Когда к власти пришли сумасшедшие коммунисты, они решили уничтожить церковь на всей территории СССР, а вместе с ней – и веру людей в Бога. Но за четверть века до них дошло, что уничтожить религию – невозможно. Потому они нашли другой выход из ситуации.

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Сталин разрешил деятельность РПЦ, но под патронатом чекистов. МГБ, которое превратилось позже в КГБ, ставшее в результате ФСБ – это та самая структура, которой непосредственно подчиняется российская православная церковь уже почти 80 лет.

Они могут многое рассказывать в пропагандистских эфирах о своей любви к Богу и о том, как правильно молиться, но они ни за что не расскажут, где утверждают кандидатуры священников.

А теперь вспомним, была ли проведена хотя бы одна реформа РПЦ после сталинских времен? Или, может быть, кто-то тайно от нас с вами провел реформу так называемых органов госбезопасности? Нет, там все работает по старинке. А точнее – даже лучше, чем по старинке.

Именно продукты КГБ сейчас правят и российским государством, и русской церковью. Биографию Владимира Путина вы и так все знаете, а о биографии патриарха Кирилла нам напоминает федеральный архив Швейцарии, где он работал шпионом в 70-х годах.

Следовательно, доверяя свои тайны представителям РПЦ или УПЦ МП как ее филиала, вы должны быть готовы к тому, что о ваших секретах могут знать сотрудники ФСБ. Потому что все это до сих пор одна и та же организация.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: