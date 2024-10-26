Иностранцы смогут занимать офицерские должности в ВСУ и не только: Зеленский подписал закон

Президент подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства проходить службу на должностях офицерского состава в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии.

Согласно карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, закон №12023 был возвращен с подписью президента 25 октября.

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Иностранцы смогут служить на офицерских должностях

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины" Верховная Рада приняла в целом 10 октября.

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что необходимость совершенствования законодательства возникла в связи со сложной оперативной обстановкой, сложившейся на линии боевого соприкосновения и требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.

"Как путем проведения дополнительных мероприятий мобилизации, так и путем привлечения в добровольном порядке на военную службу по контракту всех желающих, имеющих соответствующие военно-учетные специальности и боевой опыт, в частности, среди иностранцев и лиц без гражданства", – говорится в документе.

Заметим, ранее иностранцы могли служить только на рядовых и сержантских должностях. Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что новый закон усиливает кадровый потенциал украинской армии.