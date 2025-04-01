Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Интернационального легиона обороны Украины.

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В Иностранном легионе прокомментировали очередной фейк

Иранец Курош Сехати, позиционирующий себя как журналист, не воюет на фронте со стороны Украины и не проходил профессиональную военную подготовку вместе с подразделением одного из Интернациональных легионов обороны Украины. Такие сообщения ранее встречались в сети, но бойцы призывают представителей медиа не доверять сомнительной информации.

Курош Сехати хотел вступить в один из Интернациональных легионов обороны Украины и даже подал соответствующее заявление. Заключение такого контракта происходит по определенной процедуре. Будущие военные проходят отбор и специальную проверку личности иностранца, оснований для пребывания на территории Украины, физических возможностей, знаний и умений. После этого человека могут взять на службу, если он соответствует всем требованиям.

С Курошом Сехати такой контракт не заключили, поэтому он не присоединился к войску, защищающему Украину. Причины отказа иранцу не сообщаются.

Это лицо для подготовки в подразделениях Интернациональных легионов обороны Украины не отправлялось, такую подготовку не проходило. Также данное лицо не отправлялось Командованием Интернациональных легионов обороны Украины в район ведения боевых действий, никаких боевых или иных задач от Командования Интернациональных легионов обороны Украины не получало и не выполняло,

– отметили военные иностранного легиона.

Командование Интернациональных легионов обороны Украины также добавляет, что намерения представителей порабощенных народов бороться против русских поддерживаются. А борьба за демократические ценности и свободу не может вестись методами лжи, манипуляций или дезинформации.

Напомним, на стороне Украины с 2022 года воюют десятки тысяч добровольцев. Это, в частности, люди из западных стран и постсоветских государств – всего более 50 национальностей.