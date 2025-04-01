Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Інтернаціонального легіону оборони України.

До теми Семеро легіонерів розбили 60 росіян: як дають відсіч ворогу бійці Інтернаціонального легіону

В Іноземному легіоні прокоментували черговий фейк

Іранець Курош Сехаті, що позиціює себе як журналіст, не воює на фронті з боку України і не проходив професійну військову підготовку разом з підрозділом одного з Інтернаціональних легіонів оборони України. Такі повідомлення раніше зустрічалися в мережі, але бійці закликають представників медіа не довіряти сумнівній інформації.

Курош Сехаті хотів вступити до одного з Інтернаціональних легіонів оборони України і навіть подав відповідну заяву. Укладення такого контракту відбувається за визначеною процедурою. Майбутні військові проходять відбір та спеціальної перевірки особи іноземця, підстав для перебування на території України, фізичних можливостей, знань та умінь. Після цього людину можуть взяти на службу, якщо вона відповідає всім вимогам.

Із Курошом Сехаті такий контракт не уклали, тому він не долучився до війська, що захищає Україну. Причини відмови іранцю не повідомляються.

Ця особа для підготовки в підрозділах Інтернаціональних легіонів оборони України не відправлялася, таку підготовку не проходила. Також дана особа не відправлялася Командуванням Інтернаціональних легіонів оборони України в район ведення бойових дій, ніяких бойових чи інших завдань від Командування Інтернаціональних легіонів оборони України не отримувала та не виконувала,

– зазначили військові іноземного легіону.

Командування Інтернаціональних легіонів оборони України також додає, що наміри представників поневолених народів боротися проти росіян підтримуються. А боротьба за демократичні цінності та свободу не може вестися методами брехні, маніпуляцій чи дезінформації.

Нагадаємо, на боці України з 2022 року воюють десятки тисяч добровольців. Це, зокрема, люди із західних країн та пострадянських держав – загалом понад 50 національностей.