Украина хочет заполнить иностранцами до половины некоторых должностей в армии, – Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о предстоящих реформах в украинской армии. По его словам, ВСУ будут привлекать больше иностранных граждан.

Об этом глава Минобороны сообщил в своих социальных сетях.

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Что обещает Федоров?

Министр рассказал, что Украина открывает рынок рекрутинга иностранных граждан. Эти меры преследуют две цели: усиление боевых подразделений и сохранение жизней украинских военных.

Наша цель – до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами,

– заявил Федоров.

Также он подчеркнул изменения для тех бойцов, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых позициях. Министр обороны пообещал для них постепенное увольнение со службы. Оно начнется до конца 2026 года. Федоров назвал это вопросом справедливости.

Он заявил, что это лишь первый этап масштабной трансформации, которая произойдет в Силах обороны. Вторым же станет комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации.

Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военному. Жизнь человека — величайшая ценность,

– подчеркнул Федоров.

По его словам, главная задача Министерства обороны — сделать все возможное для сохранения жизни военных на передовой. Федоров отмечает, что только такая армия способна гарантировать Украине сильную позицию для завершения войны.