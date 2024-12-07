Немецкие миротворцы в Украине: Шольц сделал неоднозначное заявление

Глава США Дональд Трамп готовится принудить Украину и Россию к перемирию. В Европе тем временем рассматривают возможность отправки своих войск для проверки его соблюдения.

Так, министр обороны Борис Писториус не исключает сценария, при котором Германия будет участвовать в миротворческих миссиях для Украины. Канцлер Олаф Шольц прокомментировал такую возможность, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что думает Шольц об отправке войск в Украину

Шольц отверг дискуссию о появлении немецких миротворцев в Украине "сейчас".

Пока бушует война, в Украине не будет ни солдат из Германии, ни немецких сухопутных войск,

– подчеркнул канцлер.

В то же время он заявил, что после войны Украина должна получить гарантии, которые обезопасят ее от третьего нападения России. "Какими могут быть эти гарантии, будет обсуждаться с Украиной", – уточнил чиновник.

Шольц рассказал, что много раз говорил по телефону с Трампом. Он выразил уверенность, что Германия и США смогут выработать общую стратегию для Украины.

На вопрос, нужно ли Украине уступать территорию, для завершения войны, Шольц сказал, что ничего не должно решаться за спиной Киева.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже допустила возможность отправки немецких военных в Украину. Кандидат в канцлеры от оппозиционного ХДС Фридрих Мерц раскритиковал Бербок.