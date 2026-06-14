Об этом говорится в материале Le Monde.

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Что известно о нероссийских пленях в украинском плену?

На западе Украины, в специально оборудованном центре, содержатся военнопленные разных национальностей – преимущественно россияне из разных регионов страны-террористки, а также иностранцы из стран за пределами постсоветского пространства.

По словам спикера Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, среди пленных установлено не менее 48 национальностей.

Украинская сторона не раскрывает подробной статистики по странам, однако отмечает, что значительную часть иностранцев составляют граждане государств Центральной Азии, которых Россия активно вербует среди трудовых мигрантов. Из более чем 28 тысяч иностранцев, подписавших контракты с ВС страны-агрессора, почти половина – выходцы из этого региона. Среди пленных также есть граждане:

Кении;

Мали;

Египта;

Турции;

Непала;

Шри-Ланки;

Конго;

Яценко лишь сообщил, что с 2022 года в украинских тюрьмах содержатся "в частности, граждане Греции, Словакии, Италии, Эстонии и Болгарии".

Иностранные военнопленные содержатся с возможностью общаться с соотечественниками на родном языке. Многих из них привлекли к войне обещаниями гражданства России, а часть находится в плену уже длительное время из-за отсутствия механизмов обмена:

Россия, по словам украинских представителей, не проявляет интереса к их возвращению, за исключением отдельных случаев. Так сложилось и с военнопленными из Китая, которые фактически находятся в подвешенном статусе из-за отсутствия договоренностей об их обмене или репатриации.

Проблему осложняет и то, что в ряде стран участие в наемничестве может преследоваться по уголовному праву, что ставит пленных перед риском преследования после возвращения домой.

Если военнопленный не желает возвращаться домой и нет другого механизма, мы будем держать его под стражей столько, сколько потребуется для решения этого вопроса,

– заявил глава секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко.

По словам источника, близкого к переговорам, "российская сторона хочет лишь вернуть своих офицеров и не ценит рядовых, тем более иностранцев, в лояльности которых она сомневается".

К тому же, ранее сообщалось, что у российских операторов дронов есть проблемы с логистикой и нехваткой топлива для генераторов, из-за чего они не могут полноценно передавать видеоданные в штабы. В результате их командование получает неполную картину ситуации на поле боя, что, по словам офицера НГУ Андрея Отченаша, играет на руку украинским силам. Он рассказал, что иногда россияне сдаются просто потому, что голодны.