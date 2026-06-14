Про це йдеться в матеріалі Le Monde.

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Що відомо про неросійських бранців в українському полоні?

На заході України, у спеціально обладнаному центрі, утримують військовополонених різних національностей – переважно росіян із різних регіонів країни-терористки, а також іноземців із країн поза пострадянським простором.

За словами речника Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, встановлено щонайменше 48 національностей серед полонених.

Українська сторона не розкриває детальної статистики за країнами, однак зазначає, що значну частину іноземців становлять громадяни держав Центральної Азії, яких Росія активно вербує серед трудових мігрантів. Із понад 28 тисяч іноземців, що підписали контракти із ЗС країни-агресорки, майже половина – вихідці з цього регіону. Серед полонених також є громадяни:

Кенії;

Малі;

Єгипту;

Туреччини;

Непалу;

Шрі-Ланки;

Конго;

Яценко лише розповів, що з 2022 року в українських в'язницях утримуються "зокрема, громадяни Греції, Словаччини, Італії, Естонії та Болгарії".

Іноземні військовополонені утримуються разом із можливістю спілкуватися зі співвітчизниками рідною мовою. Багато з них залучили до війни через обіцянки громадянства Росії, а частина перебуває в полоні вже тривалий час через відсутність механізмів обміну:

Росія, за словами українських представників, не виявляє інтересу до їхнього повернення, окрім окремих випадків. Так склалося й із військовополоненими з Китаю, які фактично перебувають у підвішеному статусі через відсутність домовленостей щодо їхнього обміну або репатріації.

Проблему ускладнює й те, що в низці країн участь у найманстві може переслідуватися кримінально, що ставить полонених перед ризиком переслідування після повернення додому.

Якщо військовополонений не бажає повертатися додому і немає іншого механізму, ми будемо тримати його під вартою стільки, скільки буде потрібно для вирішення цього питання,

– заявив голова секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко.

За словами джерела, близького до переговорів, "російська сторона хоче лише повернути своїх офіцерів і не цінує рядових, тим більше іноземців, у лояльності яких вона сумнівається".

До того ж, раніше повідомлялося, що російські оператори дронів мають проблеми з логістикою та браком пального для генераторів, через що не можуть повноцінно передавати відеодані до штабів. Як наслідок, їхнє командування отримує неповну картину ситуації на полі бою, що, за словами офіцера НГУ Андрія Отченаша, грає на користь українських сил. Він розповів, що іноді росіяни здаються просто тому, що голодні.