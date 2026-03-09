Путин подписал новый циничный указ относительно иностранцев, которые воевали против Украины

Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу другим государствам иностранцев, которые служат в вооруженных силах России. То есть если иностранные граждане, которые совершили преступления на территории своих стран, воевали в Украине, то Кремль не будет выдавать их тем государствам, которые пытаются их экстрадировать.

Это касается всех иностранных граждан, независимо от того, какие преступления они совершили. Бывший работник СБУ Иван Ступак озвучил 24 Каналу мнение, что все равно Россия потом будет выдавать иностранных наемников.

Почему Россия будет их выдавать?

Иван Ступак отметил, что таким образом россияне накапливают преступников в своей армии. Ведь Кремлю совсем неважно, какие преступления совершили эти наемники, или это наркоторговля, или убийство и так далее. Однако рано или поздно они, вероятнее всего, будут выдавать их другим странам.

Например, мексиканские торговцы наркотиками находятся в России, отвоевали за Россию, им дали иммунитет. Фантазируем, что какие-то россияне приехали в Мексику, и Россия хочет их экстрадировать к себе, наказать. А мексиканское правительство говорит: "Мы тоже даем им убежище", а для россиян эти люди будут важными. Мексика может сказать: "Пока вы нам не выдадите тех, мы вам не вернем вот этих",

– предположил он.

По его словам, Россия в какой-то момент будет вынуждена нарушить обещание иностранным наемникам. Они это сделают в любой момент, когда им это будет удобно.

Обратите внимание! Россия приняла этот закон 4 марта. Он запрещает экстрадицию иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служат или служили по контракту в российской армии, в другие страны для уголовного преследования или исполнения судебных приговоров, если они участвовали в боевых действиях.

