Иностранные СМИ рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине

26 ноября 2021 , 20:37
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Кристофер Миллер в твиттере

Владимир Зеленский заявил, что получил информацию, как Рината Ахметова якобы хотят вовлечь в госпереворот. В свою очередь американский журналист Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах.

Представитель медиапроекта Buzzfeed News отметил, что захват власти готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму.

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Согласно источникам журналиста в Офисе Президента, главным "куратором" является упомянутый работник Федеральной службы безопасности России по имени Василий Васильевич Лаптев.

В то же время трех предателей зовут:

  • Алексей Васильев;
  • Василий Грицак;
  • Эдуард Федосов.

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