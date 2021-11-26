Иностранные СМИ рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине
26 ноября 2021 , 20:37Читати новину українською
Источник:Кристофер Миллер в твиттере
Владимир Зеленский заявил, что получил информацию, как Рината Ахметова якобы хотят вовлечь в госпереворот. В свою очередь американский журналист Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах.
Представитель медиапроекта Buzzfeed News отметил, что захват власти готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму.
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Согласно источникам журналиста в Офисе Президента, главным "куратором" является упомянутый работник Федеральной службы безопасности России по имени Василий Васильевич Лаптев.
В то же время трех предателей зовут:
- Алексей Васильев;
- Василий Грицак;
- Эдуард Федосов.
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