Увидим ли мы иностранных военных в Украине в большей степени зависит от России. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Петр Черник – военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

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Единственное условие

Финляндия стала восьмой страной, которая заключила с Украиной двусторонний договор по безопасности. Ранее Владимир Зеленский, комментируя соглашения с другими странами-союзниками заявил, что в них отражены и четкие позиции по европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Эти гарантии безопасности основаны на Вильнюсской декларации G7, которую согласовали 12 июля 2023 года во время саммита стран НАТО.

В слово "гарантия" вкладывается два аспекта: деньги и оружие. По моему глубокому убеждению, пока не сложится очевидности нападения (России – 24 Канал), как это было 7 декабря 1941, когда японцы потопили фактически весь Тихоокеанский флот США, то ноги ни одного иностранного солдата в Украине не будет,

– подчеркнул Петр Черник.

Нападение на Перл-Харбор

Утром 7 декабря 1941 года японская армада атаковала базу ВМС США Перл-Харбор на Гавайях, уничтожив десятки кораблей, сотни самолетов и убив более двух тысяч человек. Нападение было довольно неожиданным для США, и имело целью нейтрализацию Тихоокеанского флота США для того, чтобы обеспечить свободу действий японской армии и флота в юго-восточной Азии. Другими словами, Япония решила вступить в борьбу с США за господство в Тихом океане.

После этого Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну.

"Когда условная ракета "Искандер" или Х-101, которая залетала на 39 секунд в воздушное пространство Польши, залетит и по-настоящему взорвется на объекте военной инфраструктуры (в европейской стране – 24 Канал), тогда возможно движение стран НАТО. К тому времени ничего подобного не будет", – убежден Черник.

Собственно, пока Украине и не нужно вмешательство иностранных военных, о чем уже говорило высшее военно-политическое руководство нашего государства. Сейчас Украина больше всего нуждается в финансах и как можно больше вооружения для дальнейшего противостояния с Россией.

Возможная отправка иностранных войск в Украину: что известно