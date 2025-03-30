"Еще недавно это было табу": на какие сдвиги пошла Европа по поддержке Украины

Активно продолжаются дискуссии о возможности размещения миротворческих сил Европы на территории Украины. Это довольно сложное решение, ведь Россия категорически против этого, однако в ЕС есть сдвиги по поводу такой идеи.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что, в начале дискуссий связанных с иностранными контингентами, следует понимать, какие задачи они будут выполнять. По его мнению, цель поддерживать мир это слишком обобщенное понятие, которое требует конкретизации.

Смотрите также Миротворцы ООН на фронте, солдаты ЕС на границе: что не так с новым мирным планом для Украины

Военные контингенты на территории Украины

Павел Лакийчук отметил, что Украине и партнерам важно достичь согласия относительно количества вероятных миротворцев на нашей территории, их задач, вооружения и других деталей пребывания.

Пока это будет не определено, все остальное просто слова. Для того чтобы понять, детали привлечения миротворческого контингента, нужно также знать, куда он будет введен,

– пояснил он.

Лакийчук также обратил внимание, что, в целом, дискуссии по отправке иностранных сил на территорию Украины является большим достижением, ведь "еще недавно это было табу".

Был негласный запрет связан с любым участием западных партнеров в российско-украинской войне. Приемлемым было только предоставление военной помощи нашему государству.

Сейчас же мы наблюдаем изменение риторики, в частности Великобритания и Франция говорят о практической возможности размещения своих войск на территории Украины. Это огромный путь, который был пройден, однако еще больше ждет впереди,

– сказал он.

Отметим, Франция и Великобритания на следующей неделе отправят в Украину две военные группы для разработки плана поддержки ВСУ. Это решение приняли на саммите в Париже, где обсуждали дальнейшие шаги в противостоянии российской агрессии. Также страны-участницы подтвердили готовность продолжать помощь Украине и рассматривают создание сил поддержки для обеспечения безопасности после возможного прекращения огня.