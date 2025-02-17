По словам Стармера, Британия хочет взять на себя ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Киева, в частности путем размещения войск. В то же время бывший глава британской армии заявил, что у нее нет достаточного количества сил, чтобы отправить их в Украину на длительное время, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Экстренная встреча лидеров ЕС в Париже: прозвучали первые заявления

Какова численность армии Британии

Согласно последним данным минобороны страны, по состоянию на октябрь 2024 года в регулярных армейских силах Британии было 74 612 человек (за исключением гуркхов и добровольцев). В последние годы эта цифра упала. Так, в октябре 2021 года она составляла 82 040.

В июне 2024 года Стармер заявил, что это количество меньше чем во времена Наполеона. Так, в 1800 году британская армия насчитывала около 80 000 человек.

К слову, бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс выразил обеспокоенность относительно возможного участия британских военных в боевых действиях в Украине в составе миротворческих сил.

Он также отметил, что Россия вряд ли согласится на миротворческий контингент, состоящий исключительно из союзников Украины, и может требовать привлечения собственных партнеров, таких как Китай или Иран.