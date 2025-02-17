За словами Стармера, Британія хоче взяти на себе провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для Києва, зокрема шляхом розміщення військ. Водночас колишній голова британської армії заявив, що у неї немає достатньої кількості сил, аби відправити їх в Україну на тривалий час, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Яка чисельність армії Британії

Згідно з останніми даними міноборони країни, станом на жовтень 2024 року в регулярних армійських силах Британії було 74 612 осіб (за винятком гуркхів і добровольців). В останні роки ця цифра впала. Так, у жовтні 2021 року вона становила 82 040.

У червні 2024 року Стармер заявив, що ця кількість менша ніж за часів Наполеона. Так, у 1800 році британська армія налічувала близько 80 000 чоловік.

До слова, колишній радник з національної безпеки Великої Британії Пітер Рікеттс висловив занепокоєння щодо можливої участі британських військових у бойових діях в Україні у складі миротворчих сил.

Він також зазначив, що Росія навряд чи погодиться на миротворчий контингент, що складатиметься виключно з союзників України, і може вимагати залучення власних партнерів, таких як Китай чи Іран.