Писториус ответил, говорили ли о размещении немецких войск в Украине во время его визита

14 января с официальным визитом в Украину приехал министр обороны Германии Борис Писториус. Чиновник рассказал, что вопрос о размещении иностранных войск в Украине не обсуждался во время встречи с правительством.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Писториуса во время брифинга в Киеве, которые передает "Интерфакс-Украина".

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Да словам Писториуса, вопрос размещения иностранного контингента в Украине не обсуждали во время визита, потому что сейчас не время.

А если бы мы это сделали, то не стали бы говорить об этом публично, потому что речь идет о переговорах между Россией, Украиной и другими странами. Поэтому было бы не очень разумно говорить об этом заранее,

– подчеркнул немецкий министр.

Во время своего визита в Киев Борис Писториус объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи от правительства Германии. В него вошли бронетехника, дроны и тысячи боеприпасов.

Заметим, Великобритания и Франция выразили свою готовность отправить войска в Украину, однако Германия пока нет.