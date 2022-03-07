Иностранные журналисты в Киевской области находятся в критической ситуации: просят о помощи

В городе Ирпень Киевской области иностранные журналисты оказались в критической ситуации – не имеют пищи, прячутся в подвале без света и газа. Они просят помочь эвакуировать их.

Журналист лондонского телеканала AlAraby TV обращается за помощью в эвакуации его съемочной группы и местных жителей из Ирпеня.

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Иностранные журналисты в критической ситуации в Ирпене

Скажите всем украинским медиа, что мы застряли здесь. Вы слышите? Они бомбят нас,

– сказал журналист.

По информации, которую представитель СМИ и его местный переводчик сообщили в Национальный союз журналистов Украины, в коттеджном городке Ирпеня находятся 2 иностранных журналиста, а также группа гражданских, около 20 человек.

Ситуация критическая: у людей нет запасов пищи, света, газа. В настоящее время прячутся в подвале. В районе присутствуют российские военные, идут обстрелы.

В поселке Гореничи репортеров ожидает контактное лицо для дальнейшей эвакуации. Однако пока ни съемочная группа, ни группа местных жителей не могут спастись от войны и русских оккупантов.

Журналист умоляет о помощи – просит помочь с эвакуацией.

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