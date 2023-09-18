Институт социально-экономической трансформации: ОККО – лидер по уплате налогов среди трейдеров

На топливном рынке Украины налоговая нагрузка на АЗС-трейдеров распределена очень неравномерно. Наибольшие суммы налогов в пересчете на одну заправку уплачивает в государственные бюджеты и фонды сеть ОККО.

В большинстве других АЗС-сетей этот показатель может быть в 10 или более раз ниже. Такие расчеты обнародовал Институт социально-экономической трансформации (ИСЭТ) в своем исследовании о теневом секторе на рынках подакцизных товаров в Украине.

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ОККО платит больше налогов среди трейдеров

Соответственно и по абсолютным показателям уплаты налогов ОККО является однозначным лидером среди автозаправочных сетей Украины. По подсчетам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюн, имея долю в 22 процента продаж на рынке, эта компания уплатила более 50 процентов всех налогов в топливном ритейле.

Сама компания на своем корпоративном сайте отчитывается, что за первое полугодие-2023 перечислила в бюджет и государственные фонды более 1,8 миллиарда гривен налогов от операционной деятельности, из них за второй квартал – 976 миллионов гривен. Согласно обнародованным в исследовании ИСЕТ данным, во втором квартале 2023 года каждый из автозаправочных комплексов ОККО в среднем заплатил почти 1,8 миллиона гривен налогов на прибыль, сборы в Пенсионный фонд и единые социальные взносы.

В 21 компании из 30 охваченных исследованием уплата налогов за второй квартал 2023 года была ниже 200 тысяч гривен в пересчете на 1 АЗС. Консалтинговая группа А-95, опираясь на статистику ГНС, подсчитала и налоговую нагрузку на 1 литр проданного в розницу горючего. В сети ОККО оно достигает 2,4 гривны/литр – значительно выше, чем у конкурентов. В частности, у большинства АЗС-операторов этот показатель составляет 1 гривна/литр или меньше.