Инструкции для переселенцев собрали в Дії: как их найти
25 сентября 2022 , 12:12Читати новину українською
Источник:Минцифра
С началом полномасштабной войны количество внутренне перемещенных лиц в Украине значительно выросло. Большинство из них впервые оказались в таких условиях и сейчас им необходимо понять, какие права они и какую помощь могут получить.
По данным Международной организации по миграции, по состоянию на 1 сентября 6,9 миллионов человек стали внутренне перемещенными.
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На платформе ДІЯ.Центров специалисты собрали законодательную базу и информацию о правах, которые имеют украинцы, вынужденные переместиться, а также пошаговые инструкции, как получить помощь для ВПЛ, детей, лиц с инвалидностью.
С полной методичкой знакомиться можно здесь.
Что узнаете:
- какую помощь от государства могут получить ВПЛ и как это сделать;
- какие права имеют ВПЛ на медицинскую помощь, образование, работу и т.п.;
- как получить временное жилье;
- о социальной защите детей, пострадавших от войны;
- как зарегистрировать брак, новорожденных в условиях военного положения
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