Как переселенцам получить выплаты: пошаговая инструкция
Источник:"єДопомога"
Для внутренне перемещенных лиц в Украине предусмотрены специальные выплаты от государства. Речь идет о 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью.
О том, кто может получить выплаты и как их оформить – читайте дальше. 24 канал подготовил пошаговую инструкцию.
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Кто может претендовать на выплаты для ВПЛ
Выплаты от государства могут получить люди, вынужденно покинувшие дома из-за войны. Однако важно отметить, что это касается только тех лиц, которые находятся сейчас в Украине.
Кому доступны выплаты:
- гражданам, в населённых пунктах которых ведутся боевые действия;
- украинцам с временно оккупированных территорий;
- жителям городов и сел, находящихся под блокадой или снятых с учета;
- людям из деоккупированных регионов Украины.
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Пошаговая инструкция по оформлению выплат для ВПЛ
Выплаты можно оформить себе и детям. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.
Онлайн в "Дии" для взрослого: что делать
- Обновить приложение "Дия" и авторизоваться.
- Отправить заявку на получение статуса ВПЛ.
- Нажмите: "Хочу получать помощь".
- Выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет, то оформите ее.
Как оформить выплаты онлайн для ребенка:
- обновить приложение "Дия" и авторизоваться;
- зайти в раздел "Услуги" и выбрать "Получить статус ВПЛ";
- указать свой актуальный адрес;
- подтвердить свое местонахождение с помощью геолокации;
- если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, следует добавить его вручную;
- нажать: "Хочу получать пособие";
- выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет, то оформите ее.
Хочу получить выплаты от государства офлайн: как это сделать
Чтобы получить статус ВПЛ и выплаты, необходимо обратиться в соответствующее государственное учреждение. Это может быть ЦНАП, орган соцзащиты населения или просто к представителям местных властей.
Возьмите с собой паспорт. Отметим, что точный перечень документов для получения статуса ВПЛ следует уточнить в ЦНАПе.
Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, то нужно иметь любой документ, подтверждающий это. Подойдет военный билет, трудовая книжка, право собственности на имущество и т.д.
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Кто имеет право на бесплатное проживание в статусе ВПЛ
Согласно новому постановлению Кабмина, произошли определенные изменения в перечне тех лиц, которые могут претендовать на бесплатное проживание. К ним добавились ВПЛ с территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
Среди жителей материковой Украины право на размещение за счет государства имеют жители населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий, в окружении или временной оккупации. Кроме этого, лица, чье жилье сейчас непригодно для проживания или разрушено в результате войны России против Украины.
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