Как переселенцам получить выплаты: пошаговая инструкция

7 октября 2022 , 15:43
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Источник:

"єДопомога"

Для внутренне перемещенных лиц в Украине предусмотрены специальные выплаты от государства. Речь идет о 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

О том, кто может получить выплаты и как их оформить – читайте дальше. 24 канал подготовил пошаговую инструкцию.

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Кто может претендовать на выплаты для ВПЛ

Выплаты от государства могут получить люди, вынужденно покинувшие дома из-за войны. Однако важно отметить, что это касается только тех лиц, которые находятся сейчас в Украине.

Кому доступны выплаты:

  • гражданам, в населённых пунктах которых ведутся боевые действия;
  • украинцам с временно оккупированных территорий;
  • жителям городов и сел, находящихся под блокадой или снятых с учета;
  • людям из деоккупированных регионов Украины.

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Пошаговая инструкция по оформлению выплат для ВПЛ

Выплаты можно оформить себе и детям. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.

Онлайн в "Дии" для взрослого: что делать

  • Обновить приложение "Дия" и авторизоваться.
  • Отправить заявку на получение статуса ВПЛ.
  • Нажмите: "Хочу получать помощь".
  • Выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет, то оформите ее.

Как оформить выплаты онлайн для ребенка:

  • обновить приложение "Дия" и авторизоваться;
  • зайти в раздел "Услуги" и выбрать "Получить статус ВПЛ";
  • указать свой актуальный адрес;
  • подтвердить свое местонахождение с помощью геолокации;
  • если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, следует добавить его вручную;
  • нажать: "Хочу получать пособие";
  • выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет, то оформите ее.

Хочу получить выплаты от государства офлайн: как это сделать

Чтобы получить статус ВПЛ и выплаты, необходимо обратиться в соответствующее государственное учреждение. Это может быть ЦНАП, орган соцзащиты населения или просто к представителям местных властей.

Возьмите с собой паспорт. Отметим, что точный перечень документов для получения статуса ВПЛ следует уточнить в ЦНАПе.

Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, то нужно иметь любой документ, подтверждающий это. Подойдет военный билет, трудовая книжка, право собственности на имущество и т.д.

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Кто имеет право на бесплатное проживание в статусе ВПЛ

Согласно новому постановлению Кабмина, произошли определенные изменения в перечне тех лиц, которые могут претендовать на бесплатное проживание. К ним добавились ВПЛ с территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Среди жителей материковой Украины право на размещение за счет государства имеют жители населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий, в окружении или временной оккупации. Кроме этого, лица, чье жилье сейчас непригодно для проживания или разрушено в результате войны России против Украины.

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Автор: Лілія Траспетрихіна