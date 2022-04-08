Инструмент инфотерроризма: Россия использует депутата Европарламента для своей пропаганды

Россия активно распространяет свою пропаганду за границей. В частности, государство-агрессор все чаще использует "западных экспертов" для оправдания своих преступлений.

Рупором Кремля стала скандально известная депутат Европарламента Франческа Донато. Интересно, что она уже не первый год активно продвигает пророссийские нарративы на Западе.

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Депутат Европарламента Франческа Донато проголосовала против введения санкций против России. Кроме того, на своей странице в твиттер она активно публикует информацию, дискредитирующую Украину и президента Владимира Зеленского.

Например, она называет ложью любые доказательства преступлений российской армии в Украине. Компания Meta (ранее Facebook) заблокировала страницу Франчески Донато из-за распространения жесткой антиукраинской позиции.

Франческа Донато многократно обвиняла Европейский Союз в том, что Россия напала на Украину. Для этого она использовала известный тезис Кремля о "провоцировании путина". Кроме того, Россия недавно использовала Донато для манипуляций с доказательствами о зверствах россиян в Буче.

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