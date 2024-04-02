Инструменты есть: как ЕС может лишить Венгрию права голоса

Уже летом 2024 года Венгрия должна председательствовать в Совете Европейского Союза. А тем временем в ЕС рассматривают вариант, как лишить Венгрию влияния.

Эксперт Совета внешней политики “Украинская призма” Александр Краев рассказал 24 Каналу, что у Европейского Союза есть ключевой и законный аргумент, чтобы остановить Венгрию - Лиссабонское соглашение 2009 года.

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Что предусматривает Лиссабонское соглашение

Статья №7 этого договора говорит, что любая страна, которая идет против общих политиков Европейского Союза, в первую очередь общих политических вопросов и внешних отношений и обороны, может быть оставлена без права голоса, присутствия на заседаниях и участия в принятии определенных решений. И это при том, что она сейчас председательствует, имеет статус, ее представители имеют там должности и тому подобное.

Если страна мешает ЕС иметь полноценную внешнюю политику, если эта страна, по сути, саботирует политические и дипломатические процессы в Европейском Союзе, тогда она должна остаться без права голоса. Венгрию вполне возможно остановить законными средствами, которые прописаны в учредительных документах ЕС,

- подчеркнул Александр Краев.

Венгрия зависит от ЕС

Венгрия является страной-бенефициаром, то есть она получает больше ресурсов и средств от Европейского Союза, чем дает в ЕС. Те десять миллиардов, которые в свое время были заморожены для Венгрии из-за того, что она не готова была идти на адекватное сотрудничество по вопросу Украины, и до сих пор в любой момент могут быть заморожены.

Во-первых , не вся часть этих средств поступила в Венгрию.

, не вся часть этих средств поступила в Венгрию. Во-вторых , это не все средства, которые рассчитаны на страны-грантодержатели на этот год.

, это не все средства, которые рассчитаны на страны-грантодержатели на этот год. А, в-третьих, Венгрия абсолютно полностью зависит от этих денег. И, что важнее, избиратели Орбана зависят от этих денег.

Прежде всего это финансы и ресурсы, которые пойдут на развитие сельских общин. Это агрокультурные фонды ЕС. Это фонды местного развития. То есть это как раз фонды для тех общин, которые голосуют за Орбана и полностью поддерживают его политику,

- отметил эксперт.

И сейчас их голос должен им "откликнуться". Они должны почувствовать то, что с такой позицией их избранного представителя Европейский Союз не готов с ними дальше сотрудничать.

Дальнейшие перспективы Орбана

По мнению Александра Краева, после визита в США Орбан делает из себя образ единственного переговорщика с Трампом. Что вроде бы вся Европа боится прихода Трампа, они готовят новые военные бюджеты, готовят новую собственную внешнюю политику, как-то пытаются маневрировать в потенциально максимально хаотичных условиях. Они пытаются как-то сопротивляться тому, что Трамп станет президентом.

Орбан "лепит" из себя второго Эрдогана, то есть делает из себя незаменимого модератора в общении с очень проблемным политиком. Эрдоган является таким модератором и дипломатом в общении с Путиным для Запада. А Орбан хочет из себя сделать такого модератора в общении с Трампом. Поэтому если ему это удастся, то, фактически, через него будут идти основные каналы коммуникации с Вашингтоном,

- сообщил Краев.

Но то, что он будет в этом успешен, это еще очень и очень большой вопрос. Потому что и у Трампа позиции меняются, он остается таким же непредсказуемым, как и был. И его позиция по Европе может очень много раз меняться.

"Орбан лично себе строит будущее некоего независимого квазиевропейского политика, который может и с Трампом общаться, и с Путина брать деньги, и с Эрдоганом быть в союзных отношениях. И оставаться в ЕС и НАТО, но при этом ненавидеть эти две организации", - сказал эксперт.

Его изоляционизм, заигрывание с тематикой несопоставимости Европейского Союза и его собственной политики довольно быстро разбивается о стену экономической политики и прикручивается всеми нормативными актами, которыми ЕС обладает.

Европейский Союз 2024 года - это точно не Европейский Союз середины 2010-х годов. Сейчас он более решительно настроен реагировать на такие провокации, останавливать подобных популистов и действительно делать что-то более проактивное.

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