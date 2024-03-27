Сейчас вопрос лишь в том, сможет ли венгерская оппозиция воспользоваться нарастанием недовольства в народных массах, чтобы достичь политических целей. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких.
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Венгры разъярены на Орбана
Общество устает от любой власти. Режим Орбана долго сохраняется в Венгрии, но в результате его правления вряд ли можно говорить о процветании страны.
При любых обстоятельствах рано или поздно режим Орбана в Венгрии будет изменен. Учитывая те отчаянные усилия, которые прилагает в течение последних двух десятков лет режим Орбана, чтобы сохранить стабильность и обеспечить постоянство, то, возможно, придется оппозиции также прибегать к более радикальным методам, чтобы изменить правящий режим.
Сейчас сложно предсказать, перерастут ли нынешние протесты в смену режима. Однако в любом случае это разрушает представление об Орбане, как всенародного и безупречного лидера, который может себе позволить дерзко говорить от имени всех венгров.
Общество небезосновательно разъяренное,
– отметил политолог.
Есть часть сложностей, которые обусловлены объективной ситуацией – сначала коронавирус, потом война в Украине. Однако есть ряд факторов, которые связаны с особенностями управления Орбаном. К тому же вероятнее всего, упреки в коррупции также небезосновательны.
Изменится ли отношение Трампа к Орбану
Бывший президент США Дональд Трамп так яро поддерживал Виктора Орбана. Однако, когда ситуация со взяточничеством будет разрастаться, то вряд ли позиция Трампа не изменится.
"У Трампа сейчас есть свои проблемы в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что Орбану стоит рассматривать эти протесты в контексте внутриевропейской повестки дня", – добавил Гладких.
Вероятно, ближайшее время Орбан выдаст очередную порцию заявлений. Мол, кто-то пытается расшатать ситуацию в Венгрии в интересах каких-то транснациональных корпораций, или какие-то злобные глобалисты расшатывают стабильное общество, но только Орбан стоит на защите традиционных ценностей.
"Думаю, что мы увидим в исполнении Орбана очередную вспышку евроскептической риторики. Ему следовало бы двигаться в противоположном направлении и осознать, что во многих странах Европы евроскептики проиграли выборы, то то же самое может произойти и в Венгрии", – сказал политолог.
ЕС может наложить санкции на Венгрию из-за огромных убытков
Одна из крупнейших иностранных сетей на территории Венгрии Spar обвинила правительство Орбана в многомиллионных убытках компании. Австрийцы убеждены, что Будапешт своим вмешательством в деятельность бизнеса нарушила законодательство ЕС.
К слову, в 2022 году правительство Орбан для борьбы с инфляцией применило чрезвычайные меры – налог на доходы для розничных иностранных сетей в размере 4,5%. Также сети были вынуждены сделать обязательную скидку в 10% на популярные товары, такие как рыба, птица, кофе, яйца и тому подобное.
Spar считает, что эти меры несовместимы с законодательством ЕС, поскольку они нарушают норму о свободном движении товаров и свободу учреждения, а также хартию основных прав,
– говорится в жалобе компании на Венгрию.
Из-за действий Орбана компании пришлось увеличить расходы аж на 90 миллионов евро. По итогам 2023 года венгерская часть компании понесла 50 миллионов евро.