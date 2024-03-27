Зараз питання лише в тому, чи зможе угорська опозиція скористатися наростанням невдоволення в народних масах, аби досягнути політичних цілей. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких.
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Угорці розлючені на Орбана
Суспільство втомлюється від будь-якої влади. Режим Орбана довго зберігається в Угорщині, але в результаті його урядування навряд чи можна говорити про процвітання країни.
За будь-яких обставин рано чи пізно режим Орбана в Угорщині буде змінений. З огляду на ті відчайдушні зусилля, які докладає протягом останніх двох десятків років режим Орбана, щоб зберегти стабільність й забезпечити сталість, то, можливо, доведеться опозиції також вдаватися до більш радикальних методів, аби змінити правлячий режим.
Наразі складно передбачити, чи переростуть нинішні протести в зміну режиму. Проте у будь-якому випадку це руйнує уявлення про Орбана, як всенародного та бездоганного лідера, який може собі дозволити зухвало говорити від імені всіх угорців.
Суспільство небезпідставно розлючене,
– зазначив політолог.
Є частина складнощів, які обумовлені об'єктивною ситуацією – спочатку коронавірус, потім війна в Україні. Проте є низка чинників, які пов'язані з особливостями урядування Орбаном. До того ж найімовірніше, закиди в корупції також небезпідставні.
Чи зміниться ставлення Трампа до Орбана
Колишній президент США Дональд Трамп так яро підтримував Віктора Орбана. Однак, коли ситуація з хабарництвом розростатиметься, то навряд чи позиція Трампа не зміниться.
"У Трампа зараз є свої проблеми у Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що Орбану варто розглядати ці протести в контексті внутрішньоєвропейського порядку денного", – додав Гладких.
Ймовірно, найближчим часом Орбан видасть чергову порцію заяв. Мовляв, хтось намагається розхитати ситуацію в Угорщині в інтересах якихось транснаціональних корпорацій, або якісь злобні глобалісти розхитують стабільне суспільство, але тільки Орбан стоїть на захисті традиційних цінностей.
"Думаю, що ми побачимо у виконанні Орбана черговий спалах євроскептичної риторики. Йому варто було б рухатися в протилежному напрямку й усвідомити, що в багатьох країнах Європи євроскептики програли вибори, то те саме може статися і в Угорщині", – мовив політолог.
ЄС може накласти санкції на Угорщину через шалені збитки
Одна з найбільших іноземних мереж на території Угорщини Spar звинуватила уряд Орбана у багатомільйонних збитках компанії. Австрійці переконані, що Будапешт своїм втручанням у діяльність бізнесу порушила законодавство ЄС.
До слова, у 2022 році уряд Орбан для боротьби з інфляцією застосував надзвичайні заходи – податок на доходи для роздрібних іноземних мереж у розмірі 4,5%. Також мережі були змушені зробити обов'язкову знижку у 10% на популярні товари, такі як риба, птиця, кава, яйця тощо.
Spar вважає, що ці заходи несумісні з законодавством ЄС, оскільки вони порушують норму про вільний рух товарів і свободу заснування, а також хартію основних прав,
– йдеться у скарзі компанії на Угорщину.
Через дії Орбана компанії довелося збільшити видатки аж на 90 мільйонів євро. За підсумками 2023 року угорська частина компанії зазнала 50 мільйонів євро.