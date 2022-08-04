В Мариуполь приезжает российский врач
Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, сейчас в Мариуполе есть только один врач-эндокринолог по всему городу.
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Это российский врач, раз в неделю приезжающий из Донецка, чтобы принять больных. Только у него можно получить хоть какой-то русский инсулин.
Понятно, что все инсулинозависимые не могут попасть к врачу даже раз в неделю. А лекарства можно получить только отстояв в огромной очереди.
Ситуация как была, так и остается критической для инсулинозависимых. Мы стараемся как-нибудь неофициальными путями передавать инсулин. Конечно, это не решение,
– рассказал Андрющенко.
Он добавил, что в Мариуполе очень надеялись на помощь Красного Креста в этом вопросе, ведь его представители хотя бы имеют доступ к городу. Однако ситуация все же не улучшается.
Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео
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