До Маріуполя приїжджає російський лікар
Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, зараз у Маріуполі є лише один лікар-ендокринолог на все місто.
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Це російський лікар, який раз на тиждень приїжджає з Донецька, щоб прийняти хворих. Лише у нього можна отримати бодай якийсь, тобто російський, інсулін.
Зрозуміло, що усі інсулінозалежні не можуть потрапити до лікаря навіть раз на тиждень. А ліки можна отримати лише відстоявши у величезній черзі.
Ситуація як була, так і залишається критичною для інсулінозалежних. Ми намагаємося якось неофіційними шляхами передавати інсулін. Звісно, це не рішення,
– розказав Андрющенко.
Він додав, що у Маріуполі дуже сподівалися на допомогу Червоного Хреста у цьому питанні, адже його представники хоча б мають доступ до міста. Однак ситуація все ж не покращується.
Петро Андрющенко розказав про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео
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