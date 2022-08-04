До Маріуполя приїжджає російський лікар

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, зараз у Маріуполі є лише один лікар-ендокринолог на все місто.

Зверніть увагу Повернуся у Маріуполь, щойно там буде прапор України, – лікар, який рятував людей в окупації

Це російський лікар, який раз на тиждень приїжджає з Донецька, щоб прийняти хворих. Лише у нього можна отримати бодай якийсь, тобто російський, інсулін.

Зрозуміло, що усі інсулінозалежні не можуть потрапити до лікаря навіть раз на тиждень. А ліки можна отримати лише відстоявши у величезній черзі.

Ситуація як була, так і залишається критичною для інсулінозалежних. Ми намагаємося якось неофіційними шляхами передавати інсулін. Звісно, це не рішення,

– розказав Андрющенко.

Він додав, що у Маріуполі дуже сподівалися на допомогу Червоного Хреста у цьому питанні, адже його представники хоча б мають доступ до міста. Однак ситуація все ж не покращується.

Петро Андрющенко розказав про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Останні новини з Маріуполя: коротко