Интеграция России и Беларуси: сможет Путин ли переиграть Лукашенко

Российских военных "хлебом-солью" встретили на белорусской военной базе в Барановичах. 8 сентября русские ВВС перебросили туда 3 свои истребители СУ-30СМ.

Беларусь и Россия еще в марте согласовали создание трех учебно-боевых центров. В них вместе белорусские и российские солдаты будут учиться отражать атаки врагов. Но не только для этого россияне пригнали свои истребители в Беларусь.

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В телеграм-канале министерства обороны Беларуси отметили, что "планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства".

Москва договаривается о Союзном государстве с 1999 года

Кремль пытается любым способом принудить Беларусь к реальному образованию Союзного государства. Для этого Владимир Путин уже в пятый раз с начала 2021 года организовал переговоры с Александром Лукашенко.

Предыдущие попытки заставить самопровозглашенного президента Беларуси пойти на уступки ничего не дали. Соглашение о создании Союзного государства, заключенное еще в 1999 году, буксует уже 20 лет.

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров отметил, что у сторон на самом деле нет принципиальной договоренности, то есть их интересы абсолютно противоречат друг другу. На соответствующем этапе Путин пытается склонить Лукашенко к интеграции налоговой и финансовой систем. Это позволит ему еще больше контролировать соседнюю страну.

Кремль пытается принудить Беларусь к образованию Союзного государства: видео

Взамен Лукашенко пытается выторговать цены на нефть и газ, от которых в значительной степени зависит экономика Беларуси. Путин готов играть в длинную, потому что стремится к полному контролю над Беларусью. Но Лукашенко не готов уступать власть и готов рисковать, чтобы ее не потерять. Поэтому оба продолжают эту политическую игру, пытаясь взять от нее максимум.

Россия хочет отгрызть кусок суверенитета Беларуси, а Беларусь не хочет этого в целом ни как страна, ни люди в ней,

– сказал аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Путин и Лукашенко не хотят раскрывать карт

Ни Путин, ни Лукашенко не хотят раскрывать своих карт противнику. Поэтому вокруг переговоров белорусского и российского президентов много неопределенности. Сначала посол Беларуси в России заявил, что в Москве подпишут 28 дорожных карт интеграции, позже – открестился от своих слов. Представитель Путина Дмитрий Песков вообще заявил, что никаких документов не планируют подписывать.

"Это такая игра в темную, когда один человек спасается, а другой – взвешивает риски: есть ли смысл его спасать, или лучше придумать другую схему действия", – рассказал белорусский журналист Александр Бураков.

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Но в Беларуси нет пророссийских сил, которые бы пользовались поддержкой большого количества населения. Единого очевидного ставленника Москвы – бывшего главу "Белгазпромобанка" и соперника Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарыко приговорили к 14 годам лишения свободы за якобы получение взятки. Поэтому ставить в Беларуси не на кого.

Лукашенко же финансово зависит от Москвы. Западные санкции делают свое дело и экономика Беларуси ощущает их последствия. Поэтому Лукашенко обратился к Евразийскому стабилизационному фонду, который фактически контролируется Москвой, за кредитом в размере 3 миллиардов долларов.

Конечно же Путин, по-прежнему использовал кредиты белорусской власти для продвижения собственных интересов, воспользуется этим на переговорах с Лукашенко.



Лукашенко финансово зависит от России / Фото "БелТА"

"Россия сейчас завинтила на минимум, они "капают", но не в том режиме, чтобы это удовлетворяло Лукашенко и его политический режим. Это такая стратегия медленного удушения, то есть подпитка, чтобы он (режим – 24) существовал, но постоянно нуждался в России для поддержки выживания", – считает Андрей Егоров.

Кремль разработал стратегию в отношении Беларуси

В Москве разработали собственную стратегию того, как полностью взять под контроль власть в Беларуси. Но Лукашенко вроде бы не совсем беспомощен в отношениях с Москвой. На территории Беларуси размещены 2 российские военные базы, которые сейчас фактически оказались вне закона.

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Аналитик Украинского института будущего Игар Тишкевич отметил, что согласно договору, срок пребывания этих объектов на территории Беларуси закончился 1 июня 2021 года. Беларусь не спешит продлевать соглашения о размещении у себя российских военных объектов.

Путин, конечно, не хочет терять свои форпосты в пока лояльной Беларуси. Поэтому эксперты предположили, что именно это может стать предметом торгов в Москве.

Лукашенко сейчас со своей стороны попытается тянуть время, потому что он почувствовал, что есть не только Россия, в отличие от 2011 года, когда была аналогичная ситуация – есть Турция, и есть Китай,

– сказал Игар Тишкевич.

Обоим диктаторам есть что терять. Ведь тот, кто первым скажет, что устал от этой игры и выходит из нее, автоматически будет объявлен другой стороной слабым лузером. Поэтому оба продолжат играть на нервах друг друга.