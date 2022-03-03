Интеграция Украины в ЕС: плюсы и минусы

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Из-за нападения России этот процесс может пройти по специальной процедуре. Что может дать Украине вхождение в ЕС и каковы риски такого шага.

28 февраля 2022 президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о ЕС, имеет честь подать заявку на членство в Европейском Союзе,

– говорится в заявлении.

Процедура вступления в ЕС

Процесс вхождения в Евросоюз происходит поэтапно:

Подписание Соглашения об ассоциации; Включение в официальную программу расширения ЕС; Подача заявки на поступление; Получение статуса кандидата в члены ЕС; Вступление в ЕС.

Обычно этот процесс занимает несколько лет, но Украина из-за агрессии России настаивает на специальной процедуре.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере:

Лучшее решение, которое сейчас может принять Евросоюз, – это немедленно взять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение – именно такое.

Союзники – за специальную процедуру

Ускоренный вариант вступления Украины в ЕС сразу поддержали президенты 8 стран, о чем они сообщили в общем открытом письме.

Мы твердо верим, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС, – говорится в сообщении.

Какие страны выступили за специальную процедуру вступления Украины в ЕС

Болгария,

Чехия,

Эстония,

Латвия

Литва,

Польша,

Словакия,

Словения.

Эти страны призвали другие государства-члены ЕС предоставить Украине политическую поддержку и разрешить институтам Евросоюза предпринять шаги по немедленному предоставлению Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

Европарламент поддержал заявку Украины

1 марта Европарламент на внеочередном заседании рассмотрел представление Украины и рекомендовал предоставить ей статус кандидата на вступление в ЕС. За такое решение проголосовало тотальное большинство из 676 депутатов, присутствовавших в зале:

"За" – 637;

"Против" – 13;

Воздержались – 26.

Таким образом, процесс вступления запустится уже в этом месяце, ведь 24 – 25 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС.

Какие плюсы интеграции Украины в ЕС

В Европейский Союз входит большинство развитых стран Европы, быть среди них это не только признание и честь, но и реальные преимущества. Прежде всего ЕС предоставляет всем своим членам право пользоваться всеми принципами и свободами, которые позволяют построить свободную и процветающую державу. Быть в ЕС, означает "сидеть за одним столом" с представителями цивилизованного мира.

Экономическое развитие

ЕС – это открытие рынков. Увеличение экспорта, что ведет к наращиванию производства, а следовательно и создает новые рабочие места, так и больший импорт, что также имеет свое преимущество, ведь растет конкуренция, а потому цены снижаются, а качество товаров и услуг повышается.

Если посмотреть на польский опыт, то только спустя год в ЕС в Польше был самый высокий рост ВВП, динамичное увеличение экспорта, укрепление доверия иностранных инвесторов, что сопровождолось значительным притоком инвестиций (по данным Нацбанка Польши, инвестиции выросли примерно на 50% и составили более 6 миллиардов долларов США).

Образование

Украинские студенты и школьники смогут учиться за границей, а украинская система образования будет тянуться к европейским стандартам. Наши дети смогут учиться в разных вузах Европы и получить один диплом, который будет признаваться во всем мире. К тому же европейские студенты имеют большую стипендию.



Флаги Украины и ЕС / фото: Wikimedia

Защита прав потребителей и права человека

В ЕС строго следят за тем, чтобы информация на упаковке продуктов соответствовала действительности и качеству товаров. И вообще права людей гораздо больше защищены чем, к примеру, в странах Африки или в России.

Защита от коррупции

ЕС требует от стран-претендентов жесткого преследования коррупции. Украина вынуждена больше прилагать усилий, чтобы побороть эту беду, которая разъедает изнутри наше государство. Созданы новые антикоррупционные органы, которые возможно еще не работают идеально, но Украина движется в правильном направлении.

Работа в ЕС

Украинцы получат возможность не только ездить на заработки в ЕС, но и предлагать себя как специалистов во всех областях наравне с европейцами, получать опыт и передавать его украинским предприятиям.

Визовая либерализация

Многие украинцы уже оценили преимущества безвизового режима. Увидеть мир стало более доступным для нас.

Политический вектор

И наконец Украина раз и навсегда определится с тем, куда нам идти ... на запад или на восток.

Какие минусы интеграции Украины в ЕС

Конечно, есть и негативные аспекты вступления в Евросоюз, но их меньше чем преимуществ.

Высокая конкуренция

Украинская экономика не готова к конкуренции на всех рынках Европы. И, с одной стороны, это будет способствовать развитию, но многие вынуждены будут проиграть эту борьбу. К тому же экономические связи с Россией уже меньшие, но отказаться от них сразу довольно трудно.



Украинец с флагом ЕС / фото: Wikimedia

Отток рабочей силы и мозгов

Сейчас стало легче поехать на собеседование в Европу. Те специалисты, которые могут предложить свои услуги европейским компаниям, покидают Украину и отдают свое время и умение на развитие другого государства.

Эмиграция

Наши граждане стали больше видеть жизнь в ЕС, сравнивать с Украиной, многие переезжают навсегда из нашей страны.

Политический национализм

Все же стоит помнить, что Европейский Союз это только объединение независимых государств, которые прежде всего заботятся о безопасности и интересах собственной земли. Украина рассчитывала на большую поддержку европейских стран в вопросах аннексии Крыма и агрессии со стороны России.