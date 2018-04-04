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Intel выпустил сверхмощный чип для ноутбуков Core i9

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Intel выпустил сверхмощный чип для ноутбуков Core i9
Intel выпустил сверхмощный чип для ноутбуков Core i9 / Фото из открытых источников

Компания Intel анонсировала свой первый процессор Core i9, который предназначен для установки в ноутбуки. Топовая модель – Core i9-8950HK – разгоняется до 4,8 ГГц в режиме "турбоускорения" (базовая частота – 2,9 ГГц), имеет в своем распоряжении 6 вычислительных ядер и 12 потоков.

Об этом сообщает The Verge.

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Разработчики сообщают, что "лучший ноутбучный чип для игр и творчества, когда-либо созданный Intel", обеспечивает 29-процентный общий прирост к скорости по сравнению с предыдущими процессорами Intel 7 поколения. В играх производительность i9-8950HK выше на 41%, в монтаже 4K-видео – до 59%.

Кроме Core i9, компания представила i5 и i7 для ноутбуков. В отличие от чипов Kaby Lake R 8 поколения, которые были по факту улучшенными версиями чипов 7 поколения, эти модели также будут базироваться на архитектуре Coffee Lake с техпроцессом 14nm ++.

Как отмечает The Verge, новые чипы i9, i7 и i5 является частью серии H. В отличие от гибридных Radeon RX Vega M со встроенной графикой, создавались вместе с AMD для тонких и легких ноутбуков, новинки Coffee Lake ориентированы на самые лэптопы с мощными дискретными видеокартами.

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Одними из первых новые Core установят в обновленный Nitro 5 производства Acer, также компания Gigabyte планирует выпустить новые модели ноутбуков с Core i7. Мощными чипами оборудуют также Notebook Odyssey Z от Samsung и ROG Zephyrus M производства Asus.

Теги: Техно Intel ноутбук Гаджеты
Источник: 24 Канал
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