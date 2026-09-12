Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления по связям с общественностью Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Тактика оккупантов и ситуация на направлениях

По словам Трегубова, оккупанты несколько изменили темп боевых действий, что может быть связано как с политическими факторами, так и с истощением ресурсов противника.

Несмотря на общее сокращение количества наступательных действий, тактика и направления ударов противника остаются неизменными. Российские подразделения не прекращают попыток найти бреши в украинской обороне для закрепления на новых рубежах.

То есть это – постоянные попытки проникновения небольших пехотных групп россиян, попытки поиска брешей в украинских порядках, брешей, где можно пробраться через кольцевую зону и закрепиться где-то ближе к украинским позициям. Это сейчас касается всех направлений в нашей зоне ответственности,

– отметил начальник управления по связям с общественностью Группировки объединенных сил.

Наиболее напряженная ситуация в настоящее время сохраняется на Лиманском направлении, где продолжаются активные боевые столкновения. Высокая интенсивность действий противника также фиксируется на Купянском и Южно-Слобожанском участках.

Зато на Северо-Слобожанском направлении в пределах Сумской области обстановка остается относительно стабильной, а на Великобурлуцком участке активность врага сравнительно низкая.

На Волчанском направлении россияне пытаются продвигать небольшие пехотные группы вдоль большинства участков границы, но Силы обороны полностью держат ситуацию под контролем.

Контекст боев на других участках фронта

Как уже сообщалось на нашем сайте, снижение наступательной активности противника фиксировалось и на других участках линии соприкосновения. В частности, на Запорожском направлении интенсивность вражеских штурмов ранее снизилась примерно на 40% из-за низкой слаженности подразделений оккупантов.

В то же время, по данным ISW, на тактических направлениях Донецкой и Харьковской областей украинские беспилотники существенно затрудняют проникновение вражеской пехоты и вынуждают противника скрывать технику.

Отдельно Украина опровергла утверждения России о якобы окружении украинских сил на северо-востоке Харьковской области. Представитель украинской бригады также опроверг захват нескольких населенных пунктов, отметив, что часть этой территории до сих пор остается "серой зоной".