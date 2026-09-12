Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Тактика окупантів та ситуація на напрямках

За словами Трегубова, окупанти дещо змінили темп бойових дій, що може бути пов'язано як із політичними чинниками, так і з виснаженням ресурсів противника.

Попри загальне зменшення кількості наступальних дій, тактика та напрямки ударів противника залишаються незмінними. Російські підрозділи не припиняють спроб знайти шпарини в українській обороні для закріплення на нових рубежах.

Тобто це – постійні спроби проникнення малих піхотних груп росіян, спроби пошуку шпарин в українських порядках, шпарин, де можна пролізти через кіл-зону і закріпитися десь ближче до українських позицій. Це зараз стосується всіх напрямків у нашій зоні відповідальності,

– зазначив начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил.

Найбільш напружена ситуація наразі зберігається на Лиманському напрямку, де тривають активні бойові зіткнення. Висока інтенсивність ворожих дій також фіксується на Куп'янському та Південно-Слобожанському відтинках.

Натомість на Північно-Слобожанському напрямку в межах Сумщини обстановка залишається відносно стабільною, а на Великобурлуцькому відтинку активність ворога є порівняно низькою.

На Вовчанському напрямку росіяни намагаються просувати малі піхотні групи вздовж більшості ділянок кордону, але Сили оборони повністю тримають ситуацію під контролем.

Контекст боїв на інших ділянках фронту

Як вже повідомлялося на нашому сайті, спад наступальної активності ворога фіксувався й на інших ділянках лінії зіткнення. Зокрема, на Запорізькому напрямку інтенсивність ворожих штурмів раніше знизилася орієнтовно на 40% через низьку злагодженість підрозділів окупантів.

Водночас за даними ISW, на тактичних напрямках Донеччини та Харківщини українські безпілотники суттєво ускладнюють інфільтрацію ворожої піхоти та змушують противника ховати техніку.

Окремо Україна спростувала твердження Росії про нібито оточення українських сил на північному сході Харківщини. Представник української бригади також заперечив захоплення кількох населених пунктів, зазначивши, що частина цієї території досі залишається сірою зоною.