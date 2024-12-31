Ситуация возле Покровска – не катастрофическая: Свитан назвал точки, где бои более угрожающими

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Россияне активно наступают на позиции Вооруженных Сил Украины. Вблизи Покровска ситуация непростая, однако есть и более опасные направления.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что оккупанты применяют дроны, которые могут долетать до участков вблизи Покровска, где продолжаются боевые действия. По его словам, там сложная ситуация, однако не катастрофическая.

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Боевые действия в Донецкой области

Роман Свитан отметил, что россияне пытаются продвигаться вблизи Покровска, однако они там зажаты с юга. Силы обороны не дают им с этой стороны охватывать город.

Какая ситуация возле Покровска: карта

"С юга на Покровск россияне не зайдут, потому что Мирноград удерживает их атаку. С трассой, которая ведет к Покровску в сторону Доброполья, также не должно быть никаких проблем. Поставки для солдат будут продолжаться, но все же ситуация сложная, ведь оккупанты пытаются продвинуться на юге к Удачному", – сказал полковник запаса ВСУ.

Он подчеркнул, что на этом направлении более сложная ситуация в районе Курахово и Большой Новоселки.

Что происходит вблизи Курахово: смотрите на карте

Там россияне пытаются подойти к трассе со стороны Запорожья. Именно она является основной линией снабжения для Кураховского гарнизона. Украинским военным удается удерживать Кураховскую теплоэлектростанцию.

Россияне там работают со всеми возможными видами вооружения. Они пытаются выбить наш гарнизон оттуда. Если Силам обороны придется выходить, то оккупантам удастся выровнять фронт по линии Великая Новоселка – Покровск,

– подчеркнул Роман Свитан.

По его словам, однозначно, надо удерживать Курахово, чтобы не дать возможности россиянам с юга зайти на Покровск.

Он подытожил, если будет достаточно сил и средств, то украинским военным удастся удержать и Покровск, и район Курахово, и Большую Новоселку.