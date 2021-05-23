Захват жилья на Донбассе: Арестович говорит, что это может усилить антироссийские санкции

Оккупанты на Донбассе хотят переводить недвижимость в муниципальную собственность. Однако из-за такой дерзости против России могут ужесточить санкции. Об этом уже говорили во время заседаний экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы.

Украина предупреждала, какие могут быть международные правовые последствия. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Санкции могут лишь усилить

По словам Арестовича, Министерство иностранных дел активно работает над этим вопросом.

Офис Президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и другим носят характеристики ползучей аннексии,

– заметил представитель.

Чиновник подчеркнул, что действия оккупантов могут быть причиной усиления антироссийских санкций или аргументом, который не позволит снять предыдущие ограничения. Партнеры Украины понимают, о чем говорится.

"Термин "ползучая аннексия" звучит все чаще. Думаю, об этом скажут Путину и на встрече с Байденом. И президент Зеленский поднимет эту тему", – сказал Арестович.

МИД готовит ряд дел

Спикер подчеркнул, что МИД сейчас готовит ряд заявлений по ситуации. Это будет предметом разбирательств в международных судах, в международных организациях. По словам представителя, этот аргумент ухудшает позицию России в мирном урегулировании.

Что этому предшествовало