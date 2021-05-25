Отец задержанного Романа Протасевича даст интервью 24 каналу

Появилось первое видео задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича из СИЗО, на котором он якобы признает причастность к организации протестов. Отец Протасевича уверен в том, что его сына заставили сказать эти слова.

На самом же деле, по словам Дмитрия Протасевича, его сын абсолютно не причастен к происходящему. Обо всем этом отец задержанного расскажет в интервью для 24 канала.

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Будут обсуждать также облик Романа Протасевича на видеокадре. Отец считает, что его сыну сломали нос и нанесли много грима на лицо, чтобы скрыть все побои.

Задержание также будут анализировать с экс-руководителем СИЗО, в котором якобы находится Протасевич, Олегом Алкаевым. Это белорус, получивший политическое убежище в Германии.

Алкаев обвиняет Лукашенко в причастности к исчезновению политических оппонентов белорусского диктатора в 1999 – 2000 годах.

Задержание Протасевича: коротко

23 мая экстренно совершил посадку самолет рейса Афины – Вильнюс, на борту которого был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Причиной сначала назвали минирование, однако взрывчатку так и не нашли, а сразу после посадки в Минске силовики задержали Романа Протасевича и его девушку.

Как известно, журналисту грозит до 15 лет заключения. Против него открыли сразу несколько уголовных дел.

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