У Буданова спросили, какие он может выделить 3 лучшие операции ГУР за годы полномасштабной войны

У начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова спросили, какие три операции ГУР считает наиболее успешными. Он подчеркнул, что Украина смогла сломать миф, что с Россией нельзя воевать.

24 февраля 2025 года начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов дал интервью Millitary Times. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Millitary Times.

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Какие значимые операции провело ГУР за три года войны

Кирилл Буданов регулярно дает интервью западным и украинским медиа. В этот раз он пообщался с журналистами символического дня 24 февраля.

Его спросили, которые он выделил три лучшие операции ГУР за три года полномасштабной войны.

Был разрушен миф о том, что в Россию боевые действия завести нельзя,

– подчеркнул Буданов.

Очень важной операцию он назвал ту, что будет первой. Тогда подразделения Украины вошли на территорию России в Брянской области.

Много было мнений разных людей, что это нереально, это приведет к ядерному удару, что только не говорили... Я уверен, что это работает. В конце концов, это сработало,

– отметил Буданов.

Это продемонстрировало, что воевать можно и на территории России, никакого Армагеддона не произойдет.